उत्तरकाशी: चिन्यालीसौड़ एयरपोर्ट पर वायुसेना का बड़ा अभ्यास, 17 नवंबर को पैरा कमांडो की लैंडिंग की तैयारी

चीन सीमा के नजदीक स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना का नॉर्थ इंडिया हिल्स अभ्यास चल रहा है। 12 नवंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास 21 नवंबर तक जारी रहेगा। अभ्यास के दौरान 17 नवंबर को पैरा कमांडो जवानों की लैंडिंग प्रस्तावित है। इसके लिए वायुसेना के अधिकारी तैयारियों और आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा आपातकालीन परिस्थितियों, सैन्य अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। चीन सीमा से नजदीकी के चलते भी इस हवाई अड्डे का रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। यही वजह है कि सेना और वायुसेना यहां समय-समय पर अभ्यास कर अपनी परिचालन तैयारियों का जायजा लेती रहती हैं।

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वायुसेना के आगरा और बरेली एयरबेस से विमानों के संचालन की योजना है, लेकिन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां भारी विमानों की लैंडिंग और संचालन में बाधा बन रही हैं। इसके बावजूद अभ्यास से जुड़ी अन्य तैयारियां जारी हैं। इधर, अभ्यास को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए वायुसेना ने जिला प्रशासन से सहयोग मांगा है।वायुसेना की ओर से अग्निशमन विभाग, एंबुलेंस, संबंधित अधिकारियों की उपलब्धता, आपातकालीन सेवाओं और अधिकारियों एवं जवानों के ठहरने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। शनिवार को बरेली एयरबेस से वायुसेना के अधिकारी एएलएच हेलीकॉप्टर से चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पहुंचे। अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर अभ्यास से संबंधित व्यवस्थाओं और परिचालन तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना के अभ्यास की सूचना प्राप्त हुई है। सेना और वायुसेना समय-समय पर अपने नियमित अभ्यास करती रहती हैं।



