नशा युवाओं को सपनों से दूर ले जाता है : डीएम

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नशा मुक्त भारत अभियान की छठवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में डीएम ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं। अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने विद्यार्थियों को मोबाइल और सोशल मीडिया के अनावश्यक उपयोग से बचने व पुस्तकों को अपना मित्र बनाने की सलाह दी। उन्होंने समय प्रबंधन और सकारात्मक संगति पर जोर दिया।सीएमओ डॉ. श्याम विजय और सेवानिवृत्त मेजर आरएस जमनाल सहित विशेषज्ञों ने संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश और तैयारी के तरीके बताए। संवाद सत्र में विद्यार्थियों ने अधिकारियों से सीधे सवाल भी पूछे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य पंकज पंत, सीओ जनक पंवार आदि मौजूद रहे। संचालन सुधीर जोशी ने किया।