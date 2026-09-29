Udham Singh Nagar News: 1300 कमरों के छात्रावास में महिलाओं को मिलेगा सस्ता आशियाना

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1300 कमरों के छात्रवास को कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल दो ब्लॉकों में बना रही है। छात्रावास का निर्माण कार्य 29 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। इसे 28 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रावास बनने के बाद सिडकुल में काम करने वाली महिलाओं को काफी सुविधा मिलेगी। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर की कई युवतियां सिडकुल की फैक्ट्रियों में काम करती हैं। नर्सिंग कॉलेजों, कोचिंग समेत अन्य संस्थानों में कार्य करने या पढ़ने वाली युवतियों की भी बड़ी संख्या है। कई महिलाओं की मासिक आय का बड़ा हिस्सा कमरों का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। ऐसी महिलाओं को यहां आसानी से 2000 से 3000 रुपये में सुरक्षित कमरा मिल जाएगा। उन्हें यहां मेस, सुरक्षा, सीसीटीवी और अन्य जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी।इनसेटमहिला खिलाड़ियों को भी मिलेगा लाभवर्तमान में खेलकूद में भी बालिकाएं अपना मुकाम बना रही हैं। रुद्रपुर में भी बाहरी जिलों से कई महिला खिलाड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारी के लिए आती हैं। इन खिलाड़ियों को भी महंगी दरों पर कमरा लेकर रहना पड़ता है। छात्रवास बनने से उन्हें किफायती दरों पर आवास मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक बचत होगी और वह सुरक्षित माहौल में अभ्यास कर सकेंगी।कोटमहिला छात्रावास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हॉस्टल में महिलाओं को रियायती दर पर कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं को लिए यह काफी लाभदायक होगा। -जय किशन, उपाध्यक्ष, डीडीए