Udham Singh Nagar News: स्कूली बच्चों ने बेकार सामान से बनाए आकर्षक मॉडल
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 29 Sep 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
काशीपुर। नगर निगम सभागार में बच्चों ने बेकार और अनुपयोगी सामान से तैयार विभिन्न आकर्षक एवं उपयोगी सजावटी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में प्लास्टिक बोतल, पुराने अखबार, गत्ते और अन्य कचरे से फूलदान, पेन स्टैंड, सजावटी झूमर और उपयोगी घरेलू वस्तुएं बनाकर रचनात्मकता का परिचय दिया। नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण-पत्र और स्वच्छता वॉरियर टैग प्रदान कर सम्मानित किया। वहां नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जगमोहन सिंह बंटी, एसएनए शालिनी नेगी, विनोद लाल, कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, सेनेटरी इंस्पेक्टर गणेश ध्यानी आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन