Udham Singh Nagar News: दो गोल से जीत दर्ज कर लखनऊ पहुंचा सेमी फाइनल में

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मैच का शुभारंभ पूर्व डीसीबी चेयरमैन योगेंद्र रावत और आनंद बिष्ट ने किया। मैच के शुरू से ही दोनों टीमों ने एक दूसरे के विरुद्ध बढ़त बनाने के लिए गोल पोस्ट पर कई प्रहार किए। लेकिन गोल कीपर और रक्षा पंक्ति ने बचाव कर पहले हाफ में कोई गोल नहीं होने दिया। दूसरे हाफ के नौवें मिनट में लखनऊ के मयंक ने रुद्रपुर के डिफेंस के तीन खिलाड़ियों को छकाते हुए पहला गोल किया। उन्होंने ही खेल समाप्ति से तीन मिनट पहले राहुल से मिले पास को गोल में तब्दील कर लखनऊ को दो गोल से जीत दिलाई। मैच में अखिलेश मंडल रैफरी, अमित वैद्य और राहुल सहायक रैफरी, जयंत मंडल, सव्यसाची हालदार, सुनील सरकार और रवि मजूमदार कमेंट्रेटर, सुजीत विश्वास स्कोरर, उत्तम मल्लिक और नारायण विश्वास गोल जज रहे।

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शक्तिफार्म। टैगोर नगर में टैगोर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। सोमवार को प्रतियोगिता का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। लखनऊ ने रुद्रपुर स्टेडियम को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लखनऊ के मयंक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।