Udham Singh Nagar News: 13 केंद्रों पर आज 7,452 अभ्यर्थी देंगे यूटीईटी परीक्षा

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प्रथम पाली में यूटीईटी-प्रथम के तहत कक्षा एक से पांच तक के शिक्षकों की पात्रता के लिए 3,757 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें रुद्रपुर के 1,620 और काशीपुर के 2,137 अभ्यर्थी हैं। द्वितीय पाली में यूटीईटी-द्वितीय के तहत कक्षा छह से आठ तक की पात्रता के लिए 3,695 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें रुद्रपुर के 1,847 और काशीपुर के 1,848 अभ्यर्थी हैं। रुद्रपुर में पांच और काशीपुर में आठ केंद्र बनाए गए हैं। दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी एक ही दिन दोनों पालियों में परीक्षा दे सकेंगे। संवाद