Udham Singh Nagar News: सुल्तानपुर पट्टी की दो बेटियों ने खेल महाकुंभ में जीता गोल्ड
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 20 Sep 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर पट्टी। सुल्तानपुर पट्टी के मोहल्ला शिवनगर की दो बेटियों ने खेल महाकुंभ में स्वर्ण पदक जीतकर नगर का मान बढ़ाया। सुल्तानपुर पट्टी निवासी कवीशा चंद्रा ने हाई जंप और कनिका सैनी पुत्री महेश सैनी ने 3000 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है।
विज्ञापन