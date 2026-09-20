Udham Singh Nagar News: कोसी नदी के भू कटाव रोकने के लिए एसडीएम को सौंपा मांग पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 20 Sep 2026 12:44 AM IST
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बाजपुर। गांव जोगीपुरा और गोबरा में कोसी नदी के भू-कटाव से परेशान ग्रामीण एसडीएम ऋचा सिंह से मिले। ग्रामीणों ने बताया कि जोगीपुरा और गोबरा क्षेत्र में कोसी नदी से भारी भू-कटाव हुआ है। इससे जल स्तर का बहाव सीधा आबादी क्षेत्र की तरफ हो गया है। अधिक कटाव होने से आबादी को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ग्रामीणों ने साइड में नाला खुदान कराने की मांग की। एसडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। वहां परमजीत सिंह हॉडा. माखनलाल, नंदलाल, दीपक कुमार, महादेव आदि थे।
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