Udham Singh Nagar News: खेल महाकुंभ में अभिषेक, आयुष, विष्णु दौड़े सबसे तेज

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सितारगंज। विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज स्कॉलर वैली स्कूल में हुआ। अंडर-14 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ बीडीओ सीआर आर्या, स्कूल के प्रबंधक परविंदर सिंह, जीआईसी के प्रधानाचार्य बालमुकुंद तिवारी ने किया। अंडर-19 बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अभिषेक सागर, 200 मीटर में आयुष सकलानी और 800 मीटर दौड़ में विष्णु सिंह ने बाजी मारी। लंबी कूद में अभिषेक, गोला फेंक में त्रिलोक सिंह चिल्वाल , मुर्गा झपट में लक्ष्य बिष्ट अव्वल रहे। अंडर-14 ऊंची कूद में रुद्र अग्निहोत्री, लंबी कूद में गौरव मेवारी विजेता रहे। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी मुकेश गौड़ और ब्लॉक खेल समन्वयक रेहान सिद्दीकी ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।