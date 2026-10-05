Udham Singh Nagar News: अनुसूचित जाति ओपन वॉलीबाल के लिए ट्रायल कल
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:53 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:53 PM IST
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रुद्रपुर। अनुसूचित जाति ओपन पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए जिले की टीम का चयन ट्रायल बुधवार (कल) को होगा। जिला क्रीड़ाधिकारी जानकी कार्की ने बताया कि ट्रायल मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में सायं तीन बजे से होंगे। प्रतिभाग करने के इच्छुक खिलाड़ियों को उत्तराखंड का मूल स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाणपत्र, दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की मूल व छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए खेलो इंडिया कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक गुरतेज सिंह (9927333031) से संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो
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