फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Trials for the Scheduled Caste Open Volleyball tournament tomorrow.

Udham Singh Nagar News: अनुसूचित जाति ओपन वॉलीबाल के लिए ट्रायल कल

Mon, 05 Oct 2026 11:53 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Trials for the Scheduled Caste Open Volleyball tournament tomorrow.
रुद्रपुर। अनुसूचित जाति ओपन पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए जिले की टीम का चयन ट्रायल बुधवार (कल) को होगा। जिला क्रीड़ाधिकारी जानकी कार्की ने बताया कि ट्रायल मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में सायं तीन बजे से होंगे। प्रतिभाग करने के इच्छुक खिलाड़ियों को उत्तराखंड का मूल स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाणपत्र, दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की मूल व छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए खेलो इंडिया कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक गुरतेज सिंह (9927333031) से संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed