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डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थीं। रुद्रपुर व काशीपुर विकास खंड क्षेत्र में सात और खटीमा में पांच केंद्र बनाए थे। परीक्षा से पूर्व अपर जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने डॉ. एपीजे कलक्ट्रेट सभागार में केंद्र व्यवस्थापकों, समन्वयकों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक लेकर परीक्षा को शांतिपूर्णऔर निष्पक्षता से संपन्न कराने के निर्देश दिए थे।इधर, काशीपुर में तहसीलदार पंकज चंदोला ने बताया कि काशीपुर में शिवालिक होली माउंट एकेडमी, तारावती सरोजनी देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, केपीसी, छावनी चिल्ड्रन एकेडमी, उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज, तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, डीएवी में अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुई। काशीपुर में सात केंद्रों पर 2180 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक हुई।