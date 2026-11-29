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शिव मंदिर मेला कमेटी के प्रबंधक पूरन सिंह धामी ने बताया कि मेले में लगातार मेलार्थियों की संख्या बढती जा रही है। रविवार के स्थानीय लोगों के अलावा नेपाल, यूपी, टनकपुर व बनबसा से हजारों की संख्या में मेलार्थी पहुंचे। शाम तक मेले में भीड़भाड़ रही। लोगों ने मेले में खूब खरीदारी की। जलेबी, सिंघाड़े और पकौड़ी आदि खानपान की दुकानों भी भीड़भाड़ रही। बच्चे भी झूलों आदि का आनंद लेते दिखे। सिंघाड़े खरीदने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचे। उन्होंने बताया कि झनकईया मेला तीन दिसंबर तक जारी रहेगा।

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खटीमा। भारत-नेपाल सीमा स्थित झनकईया में शारदा नहर के किनारे लगे मेले के छठे दिन भी हजारों की संख्या में मेलार्थी पहुंचे। मेले में पहली बार दिखाए जा रहे जलपरी शो आकर्षण का केंद्र रहा। जलपरी शो देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ रही।