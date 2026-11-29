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दो दिवसीय प्रतियोगिता में विवि के विभिन्न छात्रावासों की 11 टीमों ने भागीदारी की। लीग और नॉकआउट चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मंदाकिनी भवन और गांधी भवन की टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में मंदाकिनी भवन के खिलाड़ियों ने संयमित खेल और बेहतरीन टीम वर्क का प्रदर्शन किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मत्स्य विज्ञान के अधिष्ठाता डॉ. अवधेश कुमार ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरण किया। रक्षिता को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अंकिता को बेस्ट बॉलर और नेहा को बेस्ट बैट्समैन चुना गया। संवाद