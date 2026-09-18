Udham Singh Nagar News: पीएम मोदी के जन्मदिवस पर किया पौधरोपण

विज्ञापन

मझोला। नौसर गांव में बृहस्पतिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर पौधरोपण किया। साथ ही मरीजों को फल वितरित भी किए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने नौसर के बूथ संख्या 64 में पौधरोपण किया और एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। वहां पर सोमनाथ मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, सतीश मौर्य, विक्रम सिंह आदि थे। संवाद