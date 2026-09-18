Udham Singh Nagar News: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 18 Sep 2026 01:44 AM IST
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काशीपुर। केंद्र सरकार से आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्र 2026-27 के लिए छात्र-छात्राएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रवृत्ति नोडल डॉ. भानू प्रताप गौतम ने बताया कि छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर उसका प्रिंट आउट के साथ अन्य दस्तावेज डॉ. रूपा आर्य, डॉ. ममता नेगी, डॉ. सुजाता, डॉ. जय लक्ष्मी रावत, डॉ. हरीश चंद्र जोशी, डॉ. सुशील कुमार को जमा कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों को दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा में धन की कमी आड़े नहीं आने देना है। उन्होंने बताया कि आवेदन पोर्टल: scholarships.gov.in पर किया जाएगा। संवाद
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राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रवृत्ति नोडल डॉ. भानू प्रताप गौतम ने बताया कि छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर उसका प्रिंट आउट के साथ अन्य दस्तावेज डॉ. रूपा आर्य, डॉ. ममता नेगी, डॉ. सुजाता, डॉ. जय लक्ष्मी रावत, डॉ. हरीश चंद्र जोशी, डॉ. सुशील कुमार को जमा कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों को दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा में धन की कमी आड़े नहीं आने देना है। उन्होंने बताया कि आवेदन पोर्टल: scholarships.gov.in पर किया जाएगा। संवाद
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