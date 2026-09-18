Udham Singh Nagar News: राज्य स्तर के लिए 42 बालिकाएं चयनित

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काशीपुर। खेल विभाग की ओर से हॉकी की खेल महाकुंभ चयन प्रतियोगिता में 42 बालिकाओं का अगले चरण के लिए चयन हुआ। बृहस्पतिवार को स्टेडियम में चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व हॉकी कोच जेपी यादव ने किया। पहले दिन अंडर-14, अंडर-19 और अंडर-25 तीनों वर्गों में बालिकाओं ने प्रतिभा दिखाई। अंडर-14 वर्ग में 33 में से 14 बालिकाओं का चयन किया गया। वहीं अंडर-19 में 40 में से 14 और अंडर-25 में 34 में से 14 बालिकाओं का चयन हुआ। चयनित खिलाड़ी 22-25 सितंबर तक हरिद्वार रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में राज्य स्तर पर भाग लेंगी। निर्णायक मंडल में विवेक, अंकित और मनजोत कौर रहे। वहां पर हॉकी प्रशिक्षक महिमा भंडारी, मोहित रावत आदि रहे। संवाद