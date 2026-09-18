Udham Singh Nagar News: स्वास्थ्य शिविर में 100 लोगों की हुई जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 18 Sep 2026 01:46 AM IST
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काशीपुर। मंडी समिति काशीपुर में 16 और 17 सितंबर को सेवा दिवस मनाया गया। पहले दिन स्वच्छ मंडी-स्वच्छ किसान अभियान के तहत मंडी परिसर में विशेष सफाई की गई। अधिकारियों ने किसानों को मंडी परिषद की कल्याणकारी योजनाओं, ई-नाम, किसान पेंशन और दुर्घटना बीमा आदि की जानकारी दी। दूसरे दिन मंडी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। मंडी सचिव योगेश तिवारी ने बताया कि शिविर में किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों, पल्लेदारों सहित करीब 100 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान लोगों ने बीपी, पल्स रेट, ब्लड शुगर, सीबीसी, एचबी, ईएसआर, टीएलसी, डीएलसी, आरबीसी काउंट सहित अन्य जांचें निशुल्क कराईं। संवाद
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