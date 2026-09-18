Udham Singh Nagar News: आरटीई के तहत मिले 500 आवेदन, आज से जमा होंगे दस्तावेज

विज्ञापन



सीईओ हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभिलेख जमा होने के बाद उनकी जांच की जाएगी। पात्र बच्चों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरी लॉटरी में उन बच्चों को भी मौका दिया गया है जो पहली प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर पाए या चयनित नहीं हो सके थे। अभिभावकों को आय, जाति, जन्मतिथि और निवास समेत निर्धारित प्रमाणपत्र जमा कराने होंगे। जांच के बाद निकाली गई लॉटरी का परिणाम 26 सितंबर को आरटीई पोर्टल पर जारी होगा। चयनित बच्चों को 26 से 30 सितंबर तक संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। विज्ञापन



-- सीईओ हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभिलेख जमा होने के बाद उनकी जांच की जाएगी। पात्र बच्चों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरी लॉटरी में उन बच्चों को भी मौका दिया गया है जो पहली प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर पाए या चयनित नहीं हो सके थे। अभिभावकों को आय, जाति, जन्मतिथि और निवास समेत निर्धारित प्रमाणपत्र जमा कराने होंगे। जांच के बाद निकाली गई लॉटरी का परिणाम 26 सितंबर को आरटीई पोर्टल पर जारी होगा। चयनित बच्चों को 26 से 30 सितंबर तक संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा।

रुद्रपुर। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए 500 से अधिक अभिभावकों ने आवेदन किया है। 18 और 19 सितंबर को आवेदकों के अभिलेख जमा किए जाएंगे। 25 सितंबर को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी।