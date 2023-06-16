Udham Singh Nagar News: गन्ना किसानों को 500 रुपये समर्थन मूल्य दे सरकार
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:43 AM IST
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काशीपुर। महानगर कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष अलका पाल ने सरकार से गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2012 से अब तक करीब 7 हजार किसानों का 25 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया काशीपुर चीनी मिल पर है। नौ अक्तूबर को आए तूफान और ओलावृष्टि से धान और गन्ने सहित अनेक फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को किसानों के हित में गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए। संवाद
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