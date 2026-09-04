Udham Singh Nagar News: जसपुर के पीपीटी इंटर कॉलेज का जलवा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 04 Sep 2026 01:34 AM IST
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जसपुर। नगर के प्रतिष्ठित पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज के 56 छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में चयनित होकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इनमें 12 विद्यार्थी जूनियर और 44 विद्यार्थी माध्यमिक स्तर के हैं।
प्रधानाचार्य डॉ. सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि एससीईआरटी, देहरादून की ओर से घोषित परिणाम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में चयन होने से विद्यालय ने जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। जूनियर स्तर पर चयनित 12 विद्यार्थियों में अनन्या बंसल, रुचि, हर्ष, कायनात नूर, रक्षित सैनी, पूर्वी विवेक, नायरा नूर, बानी, भारत सिंह, श्रद्धा, कोमल सहित अन्य शामिल हैं।
इसी तरह माध्यमिक स्तर पर चयनित 44 विद्यार्थियों में मोहम्मद जियाउर्रहमान, हर्षित, हितेश कुमार, अलसिफा अंजुम, मोहम्मद आनिक, निधि, दिशु गुप्ता, हिमांशु सिंह, आलिया साहिबा, नेहा, सना परवीन, रजविंदर सिंह, मयंक कुमार, मोहम्मद आरिश, पुनीत कुमार, अलशिफा परवीन, पुष्प कुमार, अभय चौहान, हर्ष कुमार, परिधि, मो. हुसैन, सलोनी, मोहम्मद शुएब रजा, वंशराज सिंह सैनी, वैभव गौण, गुलफिजा, दमनप्रीत सिंह, रितिका, मो. शान, इशिका, गुंजन, हर्ष, अंकित कुमार, संदीप सिंह, अक्शा परवीन, रिया, प्रिया, अनिम्षा, अंजुम, अनन्या, माहीराज, आफियानूर और राधिका शामिल हैं।
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प्रधानाचार्य डॉ. सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि एससीईआरटी, देहरादून की ओर से घोषित परिणाम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में चयन होने से विद्यालय ने जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। जूनियर स्तर पर चयनित 12 विद्यार्थियों में अनन्या बंसल, रुचि, हर्ष, कायनात नूर, रक्षित सैनी, पूर्वी विवेक, नायरा नूर, बानी, भारत सिंह, श्रद्धा, कोमल सहित अन्य शामिल हैं।
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इसी तरह माध्यमिक स्तर पर चयनित 44 विद्यार्थियों में मोहम्मद जियाउर्रहमान, हर्षित, हितेश कुमार, अलसिफा अंजुम, मोहम्मद आनिक, निधि, दिशु गुप्ता, हिमांशु सिंह, आलिया साहिबा, नेहा, सना परवीन, रजविंदर सिंह, मयंक कुमार, मोहम्मद आरिश, पुनीत कुमार, अलशिफा परवीन, पुष्प कुमार, अभय चौहान, हर्ष कुमार, परिधि, मो. हुसैन, सलोनी, मोहम्मद शुएब रजा, वंशराज सिंह सैनी, वैभव गौण, गुलफिजा, दमनप्रीत सिंह, रितिका, मो. शान, इशिका, गुंजन, हर्ष, अंकित कुमार, संदीप सिंह, अक्शा परवीन, रिया, प्रिया, अनिम्षा, अंजुम, अनन्या, माहीराज, आफियानूर और राधिका शामिल हैं।
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