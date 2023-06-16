Udham Singh Nagar News: मल्टी स्टोरी पार्किंग तैयार पर लटक गया एसपी कार्यालय का निर्माण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए करीब 18 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया गया है। पूर्व में इस स्थान पर बंदी गृह और बाद में एसपी कार्यालय संचालित होता रहा है। पुलिस विभाग ने यह स्थान इस शर्त पर खाली किया था कि विकास प्राधिकरण इस भवन में एसपी कार्यालय, एसओजी, सीपीयू और पुलिस कंट्रोल रुम के लिए बिल्डिंग बनाकर देगा। शुरुआत में विकास प्राधिकरण ने एसपी ऑफिस के लिए भवन के प्रथम तल पर 3500 वर्ग फीट जगह आवंटित की थी। बाद में इसमें बदलाव करते हुए एसपी आफिस के लिए तीसरी मंजिल पर 6500 वर्ग फीट जगह प्रदान की गई।निर्माण एजेंसी ने एसपी कार्यालय न बनाकर ऊपरी मंजिल को टिनशेड डालकर छोड़ दिया। एसपी कार्यालय के लिए डीपीआर तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेजी गई थी। पार्किंग की जमीन और तीसरे तल के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण बजट आवंटित करने में दिक्कत आ रही है। इसी पेंच के चलते एसपी कार्यालय, एसओजी, सीपीयू और कंट्रोल रूम का पूरा प्रस्ताव लटका पड़ा है।कोट-काशीपुर में एसपी कार्यालय के लिए भवन का प्रस्ताव पुलिस विभाग की ओर से अभी नहीं मिला है। इस्टीमेट के साथ प्रस्ताव मिलने पर एसपी आफिस के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। -पंकज उपाध्याय, सचिव जिला विकास प्राधिकरण।