फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   The dream of a trauma center has been languishing for 18 years; hopes are dying for want of medical care.

Udham Singh Nagar News: 18 साल से सांसें गिन रहा है ट्रामा सेंटर का सपना, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहीं उम्मीदें

Sat, 17 Oct 2026 12:37 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
The dream of a trauma center has been languishing for 18 years; hopes are dying for want of medical care.
काशीपुर। शहर के लोगों को सड़क हादसों में तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए बनाया गया ट्रामा सेंटर 18 साल बाद भी सिर्फ शोपीस बना हुआ है। डॉक्टरों की तैनाती नहीं होने से यह ट्रामा सेंटर नहीं, बल्कि रेफरल सेंटर बनकर रह गया है।
विज्ञापन

एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय परिसर में 31 मई 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने आठ बेड के ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया था। तब लोगों को उम्मीद थी कि अब गंभीर घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर नहीं ले जाना पड़ेगा लेकिन उद्घाटन के 18 साल बाद भी यहां सर्जन, ऑर्थो सर्जन और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की तैनाती नहीं हुई।
विज्ञापन

ऐसे में काशीपुर के अलावा बाजपुर, जसपुर, सुल्तानपुर पट्टी, केलाखेड़ा व रामनगर से आने वाले एक्सीडेंटल केसों को डॉक्टर प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर देते हैं। इससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता और कई बार रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट
स्टाफ की कमी के कारण अब इस ट्रामा सेंटर में बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। ट्रामा सेंटर के लिए अभी अलग से कोई डॉक्टर व स्टाफ की तैनाती नहीं हुई है। - डॉ. संदीप दीक्षित, सीएमएस, काशीपुर अस्पताल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed