Udham Singh Nagar News: 60 मीटर दौड़, लंबी कूद में दीया और मयंक प्रथम

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प्रतियोगिता में स्टार एथलीट रही दीया जोशी ने 60 मीटर दौड़ और लंबी कूद में पहला स्थान हासिल कर डबल जीत दर्ज की। वहीं देवेंद्र सिंह ने पेंटाथलॉन और 80 मीटर हर्डल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। मयंक कुशवाहा ने भी 60 मीटर और लंबी कूद में पहला स्थान पाया। बालिका वर्ग में ट्रायथलॉन बी में आराध्या पोखरियाल प्रथम, गोरी मनहरिया द्वितीय। ट्रायथलॉन सी में शगुन कंबोज और तृप्ति आनंद प्रथम, गुन्नौर कौर द्वितीय, सुखप्रीत कौर तृतीय रहीं। 600 मीटर दोड़ में सुहानी प्रथम, सिमरन चंद्र द्वितीय, सृष्टि तृतीय। 60 मीटर में दिया जोशी प्रथम, सृष्टि द्वितीय, बालेरा आर्य तृतीय रहीं। लंबी कूद 16 वर्ष में दिया जोशी प्रथम, 80 मीटर हर्डल में वैदेही, पेंटाथलॉन में तानिया, गोला फेंक में कनिका पांडे, भाला फेंक में खुशी, ऊंची कूद में वैदेही प्रथम रहीं।वहीं बालक वर्ग ट्रायथलॉन ए में हर्षित सिंह ने प्रथम, ट्रायथलॉन बी में नैतिक चंद्र ने प्रथम, पेंटाथलॉन 16 वर्ष में देवेंद्र सिंह, लंबी कूद में मयंक कुशवाहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 600 मीटर दौड़ में अर्श कुमार प्रथम, 60 मीटर में मयंक कुशवाहा, 80 मीटर हर्डल में देवेंद्र सिंह प्रथम रहे। गोला फेंक में आदित्य सिंह ने पहला, भाला फेंक में नारायण भट्ट, ऊंची कूद में दीप डिंगरी ने पहला स्थान प्राप्त किया।आयोजक सरफराज चौधरी ने बताया कि इन खिलाड़ियों को अब राज्य स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। यहां पर कोच गोविंद सिंह खाती, देवेंद्र थालाल, मनीषा, ममता मेहता, रिचा गुप्ता सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे।