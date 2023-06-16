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Udham Singh Nagar News: दुर्गा पूजा महोत्सव का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ

Sat, 17 Oct 2026 01:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 17 Oct 2026 01:10 AM IST
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Durga Puja festival commences with a Kalash Yatra
शक्तिफार्म। टैगोरनगर व निर्मल नगर में दुर्गा पूजा महोत्सव का कलश यात्रा के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा टैगोर नगर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से तारकेश्वर धाम सुरेंद्रनगर में गंगा मंदिर पहुंची। वहां गंगा पूजन के बाद कलश यात्रा टैगोर नगर दुर्गा मंदिर परिसर पहुंची। इसमें महिलाएं व पुरुष पारंपरिक परिधानों में सम्मिलित हुए। कलश स्थापना के बाद पुरोहित ने षष्टि पूजन संपन्न कराया। शाम को माता रानी का आह्वान कर अधिवास कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहां पर सुबल विश्वास, अशोक मंडल, किशोर राय, आनंद सरकार, रवि मजूमदार, सव्यसाची हालदार, विनय विश्वास, रंजीता मंडल, माया हालदार, सरस्वती विश्वास, शिखा विश्वास आदि थीं। संवाद
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