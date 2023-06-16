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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Hanuman sets the golden Lanka ablaze; the slaying of Tadaka is enacted in Pantnagar; the audience is deeply moved while witnessing the reunion of Shri Ram and Bharat.

Udham Singh Nagar News: हनुमान ने जलाई सोने की लंकापंतनगर में ताड़का वध का मंचनश्रीराम-भरत मिलाप देख भावविभोर हुए दर्शक

Sat, 17 Oct 2026 01:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 17 Oct 2026 01:04 AM IST
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Hanuman sets the golden Lanka ablaze; the slaying of Tadaka is enacted in Pantnagar; the audience is deeply moved while witnessing the reunion of Shri Ram and Bharat.
गूलरभोज। रामलीला के पांचवें दिन संस्कार भारती के कलाकारों ने राम-केवट संवाद से लेकर श्रीराम-भरत मिलाप तक के प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया। कलाकारों के सजीव अभिनय ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। मंचन में राम के नाव से उतरने पर केवट का राम के प्रति समर्पण देखकर दर्शन भी द्रवित हो गए। केवट की भूमिका गिरीश दुबे, राम की सूरज, सीता की अजीत, लक्ष्मण की पवन डोगरा और भरत की भूमिका राधे ने निभाई। कलाकारों ने अपने अभिनय से रामकथा के प्रसंगों को जीवंत कर दिया। इससे पूर्व रामलीला का शुभारंभ स्थानीय व्यपारियों ने किया। इस दौरान विजेंद्र यादव, संजीव भटेजा, इंद्र सिंह राठौर, मोहन पंवार, मान सिंह आदि रहे। संवाद
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