Udham Singh Nagar News: सीबीएसई नॉर्थ जोन क्रिकेट ट्रायल्स में टीम ब्लू ने जीता स्वर्ण

विज्ञापन

ब्राइट स्टार्ट इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित लीग फॉर्मेट में हुए ट्रायल्स में सभी टीमों को तीन-तीन मैच खेलने का अवसर मिला। प्रधानाचार्य मधु शर्मा ने बताया कि फाइनल मुकाबला टीम ब्लू और टीम येलो के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। टीम ब्लू ने जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम येलो रनर अप रही और उसे रजत पदक मिला। टीम रेड और टीम ग्रीन ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। ट्रायल्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चारों टीमों से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन कर संयुक्त टीम तैयार की जाएगी। यह टीम मदुरै (तमिलनाडु) में आयोजित होने वाली सीबीएसई नेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व करेगी। इस मौके पर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर दीपक मारवा, डॉ.रवि सहोता, सुमित कांबोज, अमित कांबोज आदि मौजूद रहे।