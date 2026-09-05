Udham Singh Nagar News: शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे गुरुजी

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संघ के जिलाध्यक्ष कुंवर सिंह पाल, जिला महामंत्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लंबे समय से शिक्षकों की कई मांगें शासन और विभागीय स्तर पर लंबित हैं। इसी के विरोध में शिक्षक दिवस पर सांकेतिक आंदोलन का निर्णय लिया गया है। संघ ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। यह व्यवस्था के स्तर पर लंबित समस्याओं और मांगों की ओर सरकार, शासन एवं विभाग का ध्यान आकर्षित कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। संवाद