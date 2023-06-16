Udham Singh Nagar News: कंडुवा रोग की चपेट में धान, उपज गिरने की आशंका

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कंडुआ फफूंद जनित बीमारी है। विकासखंड में पानी के जमाव वाले क्षेत्रों में अधिक नमी, लगातार बारिश और हवा में आद्रता बढ़ने से यह रोग पनप रहा है। रोग से धान की बालियों पर फफूंद लग जाती है। इससे दाना गल जाता है और उसमें चावल नहीं बन पाता। एक बाली में पांच से दस दाने भी खराब हो जाएं तो प्रति एकड़ दो से ती क्विंटल तक पैदावार घट जाती है। रोगग्रस्त धान के चावल की गुणवत्ता खराब होने के कारण यह मंडी में कम दाम पर बिकता है। मिलर ऐसे धान को लेने से कतराते हैं। इस रोग के बीज भी संक्रमित हो जाते हैं। कृषि रक्षा अधिकारी डा. कल्याण सिंह ने कंडुआ पाए जाने पर किसानों को फफूंद नाशक दवाओं का प्रयोग करने की सलाह दी है।