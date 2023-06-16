Udham Singh Nagar News: वाहेगुरु के जाप के साथ चार घंटे में डाला 8500 वर्ग फीट का लिंटर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 07 Sep 2026 12:30 AM IST
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नानकमत्ता। धार्मिक डेरा कार सेवा की ओर से सेवादार आवास की चौथी मंजिल का लिंटर डालने के लिए सैकड़ों कार सेवकों ने संतों के साथ सतनाम वाहेगुरु के जाप के साथ कार सेवा में प्रतिभाग किया। बारिश के बावजूद 8500 वर्ग फीट के लिंटर का कार्य चार घंटे में संपन्न हो गया।
धार्मिक डेरा कार सेवा की ओर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं संगत के सहयोग से गुरुद्वारा साहिब के सेवादारों के लिए निर्माणाधीन आवास के चौथे मंजिल के लिंटर के लिए रविवार को कार सेवा की गई। नगर के अलावा खटीमा, सितारगंज, किच्छा, बाजपुर, नानक पुरी टांडा के अलावा यूपी के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर आदि से सैकड़ों कार सेवक पहुंचे। संगत ने संतों के साथ वाहेगुरु के जाप के साथ कार सेवा शुरू की।
डेरा कार सेवा की ओर से संगत के लिए विशेष लंगर की व्यवस्था की गई थी। वहां डेरा कार सेवा के मुखी संत बाबा बचन सिंह, गुरुद्वारा रीठा साहिब के बाबा श्याम सिंह, गुरुद्वारा नानक पुरी टांडा के बाबा गुरजंट सिंह, बाबा लक्खा सिंह दिल्ली, जत्थेदार बाबा रविंद्र सिंह, गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, महासचिव अमरजीत सिंह, सचिव हरभजन सिंह, सदस्य जरनैल सिंह, गुरवंत सिंह, अजीत पाल सिंह, लक्खा सिंह विथा, अमर सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक रंजीत सिंह ढिल्लों, सुखवंत सिंह भुल्लर बलदेव सिंह चीमा, दिलबाग सिंह, दारा सिंह आदि थे।
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धार्मिक डेरा कार सेवा की ओर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं संगत के सहयोग से गुरुद्वारा साहिब के सेवादारों के लिए निर्माणाधीन आवास के चौथे मंजिल के लिंटर के लिए रविवार को कार सेवा की गई। नगर के अलावा खटीमा, सितारगंज, किच्छा, बाजपुर, नानक पुरी टांडा के अलावा यूपी के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर आदि से सैकड़ों कार सेवक पहुंचे। संगत ने संतों के साथ वाहेगुरु के जाप के साथ कार सेवा शुरू की।
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डेरा कार सेवा की ओर से संगत के लिए विशेष लंगर की व्यवस्था की गई थी। वहां डेरा कार सेवा के मुखी संत बाबा बचन सिंह, गुरुद्वारा रीठा साहिब के बाबा श्याम सिंह, गुरुद्वारा नानक पुरी टांडा के बाबा गुरजंट सिंह, बाबा लक्खा सिंह दिल्ली, जत्थेदार बाबा रविंद्र सिंह, गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, महासचिव अमरजीत सिंह, सचिव हरभजन सिंह, सदस्य जरनैल सिंह, गुरवंत सिंह, अजीत पाल सिंह, लक्खा सिंह विथा, अमर सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक रंजीत सिंह ढिल्लों, सुखवंत सिंह भुल्लर बलदेव सिंह चीमा, दिलबाग सिंह, दारा सिंह आदि थे।
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