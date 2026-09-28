Udham Singh Nagar News: राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चले तलवार के दांव, रुद्रपुर की मन्नत ने जीता गोल्ड

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रविवार को मेजबान डीपीएस रुद्रपुर का दबदबा रहा। जूनियर महिला फॉयल वर्ग में रुद्रपुर की मन्नत कौर ने स्वर्ण पदक और श्विति कुमार ने रजत पदक जीतकर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। मुंबई की फातिमा खान रिदा और गाजियाबाद की शानवी वर्मा को कांस्य मिला। कैडेट महिला सेबर वर्ग में पंजाब की नव्या शर्मा ने बेंगलुरु की कांटा थारुणिका को हराकर गोल्ड जीता। संस्कृति मॉडर्न की गीतिका चौहान और शिव नादर स्कूल नोएडा की नंदिनी जैन को कांस्य मिला। कैडेट पुरुष सेबर में आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की के वंश ने स्वर्ण, करनाल के रैयान रैयान को रजत, मणिपुर के किशोरजीत सिंह और रुड़की के ही नैन ध्रुव को कांस्य पदक मिला। मुख्य अतिथि मुख्य कोषाधिकारी पंकज शुक्ला, पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रो. संजीव सुमन और अंकित बंसल ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

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रुद्रपुर। सीबीएसई राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले हुए। देशभर से आए खिलाड़ियों ने फॉयल, एपी और सेबर स्पर्धाओं में दमखम दिखाया। दो अक्तूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में देशभर के 1500 से अधिक खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं।