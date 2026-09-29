Udham Singh Nagar News: सिडकुल के ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टरों ने पकड़ी रफ्तार

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दीपावली और धनतेरस पर वाहन, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मांग हर साल के अन्य दिनों की अपेक्षा 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इसी मांग को पूरा करने के लिए बजाज, टाटा, महिंद्रा की वेंडर कंपनियों के साथ-साथ डिक्सन, माइक्रोमैक्स जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेजिंग यूनिटों में काम बढ़ गया है। काम बढ़ने से कई लोगों को दैनिक मजदूरी पर पैकेजिंग और अन्य कार्य मिले हैं। इससे उनको रोजगार उपलब्ध हो रहा है।इनसेटपिछले साल से 25 प्रतिशत अधिक ऑर्डरसिडकुल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजय तिवारी और वर्तमान अध्यक्ष गजेंद्र सिंह का कहना है कि ऑटो सेक्टर में इस बार त्योहारी ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत ज्यादा हैं। हर प्रोडक्ट को गिफ्ट पैक में भेजने से इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेजिंग में भी पैकेजिंग मटेरियल की डिमांड बहुत बढ़ी है। उन्होंने बताया कि सिडकुल में उत्पादन तेज होने से 1.5 लाख से अधिक श्रमिकों को फायदा होगा। अस्थायी रोजगार के साथ-साथ बोनस से बाजार में पैसा आएगा।जाम की समस्या के समाधान की मांगएसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सिडकुल एसोसिएशन से त्योहार तक मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए रुद्रपुर-पंतनगर मार्ग पर जाम की समस्या का समाधान करने की मांग की है। कार्य को सुचारू रखने के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति रखने की भी मांग उठाई है।फोटो-28आरडीपी20पी- पंतनगर में स्थित एकीकृत औद्योगिक आस्थान। अमर उजाला