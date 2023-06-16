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Udham Singh Nagar News: ऊधमसिंह नगर में आज बंद रहेंगे स्कूल
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रुद्रपुर। ऊधमसिंह नगर में सोमवार को (आज) सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। डीएम नितिन सिंह भदौरियों ने मौसम विभाग की ओर ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद स्कूलों में छुट्टी की है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी और कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। ब्यूरो
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