Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 07 Sep 2026 12:12 AM IST
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सोना - 1,58,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,62,000 प्रति किलो
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कार्यक्रम
पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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आयोजन
रुद्रपुर के भूतबंगला रामलीला ग्राउंड में भाजपा का सामाजिक सौहार्द, समानता एवं भाईचारे का संकल्प कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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चांदी - 2,62,000 प्रति किलो
कार्यक्रम
पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
आयोजन
रुद्रपुर के भूतबंगला रामलीला ग्राउंड में भाजपा का सामाजिक सौहार्द, समानता एवं भाईचारे का संकल्प कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।