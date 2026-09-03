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जन्माष्टमी पर महंगाई की मार: फल और फूलों के दाम में आया उछाल, केला 50 से 70-80 रुपये हुआ

Thu, 03 Sep 2026 07:46 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 03 Sep 2026 07:46 PM IST
सार

जन्माष्टमी पर्व पर फलों और फूलों के दामों में उछाल आ गया है, जिससे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों के अनुसार मौसम खराब होने के कारण मंडी में आवक कम है, जिसके चलते कीमतें बढ़ गई हैं।

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Prices of fruits and flowers rise on Janmashtami in kashipur
जन्माष्टमी

विस्तार
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जन्माष्टमी पर्व पर लोगों को महंगाई से भी जूझना पड़ेगा। बाजार में फलों व फूलों के दामों में उछाल आ गया है। कारोबारी मौसम खराब होने से मंडी में आवक कम होने को कीमतें बढ़ने का कारण बता रहे हैं।

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। लोग घरों के लिए भी फूल मालाएं खरीद रहे हैं। उपवास और पूजा में प्रयोग के लिए फलों की भी जमकर खरीदारी हो रही है। फल-फूल की मांग बढ़ने से कीमतें भी तेज हो गई हैं। फूलों के कारोबारी राजेश कुमार ने बताया जन्माष्टमी पर 15 से 20 क्विंटल फूलों का प्रयोग मंदिरों को सजाने और घरों में पूजा-अर्चना में होता है। ऐसे में जन्माष्टमी के एक दिन पहले से फूलों की मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया फूलों के दामों में 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक बढ़ोतरी हो गई है। फल विक्रेता बंटी यादव ने बताया कि जन्माष्टमी पर मुख्य रूप से केला, अमरूद और खीरा की सबसे अधिक मांग रहती है। ऐसे में दुकानदारों ने फलों के दामों में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।

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फूलों के दाम प्रति किलो में :

फूल   अब   पहले

गेंदा 400     300

गुलाब 350 250

मोंगरा 8000 6000

जरबेरा 15 12 रुपये पीस

रंजनीगंधा 20 15 रुपये पीस

फलों के दाम प्रति किलो में :

फल    अब                पहले

केला 70-80            50-60 दर्जन

अमरूद 100-120     80-100

सेब 160-180           150

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