Udham Singh Nagar News: राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मदुरई रवाना हुई नॉर्थ जोन वन की अंडर-14 टीम

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टीम का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर ब्राइट स्टार्ट इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित किया गया। कोच विवेक ने बताया कि खिलाड़ियों ने शिविर में कड़ी मेहनत के साथ तैयारी की है। उम्मीद है कि टीम बेहतर प्रदर्शन कर ट्रॉफी जीतने में सफल रहेगी। खिलाड़ियों ने शिविर को उपयोगी बताते हुए कहा कि उन्हें टीम भावना के साथ खेलने का अनुभव मिला। रवाना होने से पहले एकेडमी प्रबंधन की भावना कंबोज, साक्षी कंबोज और प्रधानाचार्य मधु शर्मा ने खिलाड़ियों को ड्रेस, ट्रैवलिंग बैग और क्रिकेट किट वितरित की। एकेडमी के एमडी सुमित कंबोज ने बताया कि फ्रेंड्स सीड्स के संस्थापक सुनील कंबोज, डॉ. रवि सहोता और सिद्धार्थ सिंघल ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के साथ आर्थिक सहयोग भी दिया।