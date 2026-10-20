Udham Singh Nagar News: निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण में 150 लोगों ने कराई जांच

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शिविर में मरीजों की सामान्य, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच निशुल्क की गई। फिजियोथेरेपी के माध्यम से मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों की परेशानी और शारीरिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का आवश्यक परामर्श व उपचार किया गया। फाउंडेशन के क्षेत्र प्रमुख हिमांशु ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध था। वहां भरत साह, अमनदीप कौर, नेहा, सुनील कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाद