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Udham Singh Nagar News: निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण में 150 लोगों ने कराई जांच

Tue, 20 Oct 2026 11:16 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 20 Oct 2026 11:16 PM IST
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150 people underwent check-ups at a free health screening camp.
काशीपुर। सूर्या फाउंडेशन की आदर्श गांव योजना के तहत करनपुर में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं फिजियोथेरेपी शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 150 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर चिकित्सकीय परामर्श लिया।
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शिविर में मरीजों की सामान्य, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच निशुल्क की गई। फिजियोथेरेपी के माध्यम से मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों की परेशानी और शारीरिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का आवश्यक परामर्श व उपचार किया गया। फाउंडेशन के क्षेत्र प्रमुख हिमांशु ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध था। वहां भरत साह, अमनदीप कौर, नेहा, सुनील कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाद
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