Udham Singh Nagar News: 23 को रुद्रपुर पहुंचेगी वोट बचाओ-देश बचाओ न्याय यात्रा

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जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक ने बताया कि यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनजागरण किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्तूबर को सुबह 10 बजे हल्द्वानी से यात्रा शुरू होकर 11 बजे लालकुआं, 12:30 बजे किच्छा पहुंचेंगी। दो बजे सितारगंज, 3:30 बजे नानकमत्ता, पांच बजे खटीमा होते हुए शाम छह बजे रुद्रपुर में यात्रा का आगमन होगा। 24 अक्तूबर को सुबह 10 बजे रुद्रपुर से गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर होते हुए यात्रा जसपुर जाएगी। 25 अक्तूबर को हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के साथ न्याय यात्रा का समापन होगा। वहां महानगर अध्यक्ष ममता रानी, पुष्कर राज जैन, मोहन खेड़ा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो