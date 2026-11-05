फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   MLA Trilok Singh Cheema paid tribute to martyr Naib Subedar Ramesh Singh Rawat in kashipur

काशीपुर: शहीद नायक सूबेदार रमेश सिंह रावत के घर पहुंचे विधायक चीमा, श्रद्धांजलि देकर परिजनों को बंधाया ढांढस

Thu, 05 Nov 2026 12:31 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 05 Nov 2026 12:31 PM IST
सार

काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने शहीद नायब सूबेदार रमेश सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से संवेदना व्यक्त की।

विज्ञापन
MLA Trilok Singh Cheema paid tribute to martyr Naib Subedar Ramesh Singh Rawat in kashipur
शहीद नायक सूबेदार रमेश सिंह रावत के घर पहुंचे विधायक चीमा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा शनिवार को शहीद नायक सूबेदार रमेश सिंह रावत के निवास पर पहुंचे। उन्होंने वीर शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान विधायक चीमा ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों का साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति सदैव हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे।

विज्ञापन


मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि अमर शहीद रमेश सिंह रावत का त्याग और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और देशभक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। वीर शहीदों के बलिदान से ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित और गौरवशाली बना है।विधायक ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत वीर आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed