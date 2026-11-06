काशीपुर: पति पर तीन तलाक देने का आरोप, पुलिस को दी तहरीर; सौतेली सास, ससुर और ननद पर पीटने का आरोप

काशीपुर में एक महिला ने पति पर पीटने और तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

काशीपुर पुलिस को दी तहरीर में मोहल्ला कटोराताल निवासी जैनब ने कहा कि 20 नवंबर 2022 को उसका निकाह मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा निवासी युवक से हुआ था। उसके एक बेटी है। 2023 में उसकी सास का निधन हो गया तो ससुर ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली सास का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं रहा। शिकायत करने पर पति और ननद उसे पीटने लगे। तीन नवंबर 2026 की शाम पति, ससुर और देवर दुकान से घर आए। इस दौरान सास ने गाली-गलौज और मारपीट की। आरोप है कि ननद के उकसावे पर पति ने उसे तीन बार तलाक बोल दिया। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।