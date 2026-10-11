बाजपुर: दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट, पति सहित पांच पर एफआईआर दर्ज

बाजपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट करने और जान से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाजपुर के गांव सिसई निवासी गंगा देवी ने कोतवाली में तहरीर में बताया कि उसकी शादी पांच दिसंबर 2023 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार यूपी के गांव कान्हा टांडा भगवन्तपुर पीलीभीत निवासी दानवीर के साथ हुई। उसके माता पिता ने हैसियत के अनुसार दान दहेज में वाशिंग मशीन, फ्रिज, एलसीडी, जूस मशीन, कूलर, प्रेस, डबल बेड, सोफा, टेबल, अलमारी अन्य घरेलू सामान और आभूषण समेत कुल लगभग 8.50 लाख रुपये खर्च किए गए थे। आरोप है कि पति सहित अन्य ससुरालियों ने दहेज में कार, एसी और तीन लाख नकद और कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिमांड की। मांग पूरी नहीं होने पर पति और सुसरालियों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 17 मई 26 को पति सहित अन्य ससुरालियों ने गाली गलौज, मारपीट की। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश। मायके से पहुंचे उसके माता पिता के साथ भी मारपीट की गई। सीओ अखलेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति दानवीर, सास मीरा देवी, ससुर राजेन्द्र सिंह, देवर आदित्य और चाचा ससुर गुड्डू के खिलाफ के प्राथमिकी दर्ज कर एसआई राकेश सिंह रॉकली को सौंपी गई है।