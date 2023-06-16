Udham Singh Nagar News: ओलावृष्टि से फसल बर्बादी का ड्रोन से हो रहा आकलन

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क्षेत्रफल अधिक होने के कारण सर्वे रविवार तक पूरा होगा। विधायक की बैठक में पहुंचे भाकियू अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने दलपुरा, रोशनपुर और खेमपुर में धान को हुए नुकसान पर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान तहसीलदार लीना चंद्रा, नरेश हुड़िया, सुरेश खुराना समेत कई अधिकारी व किसान मौजूद रहे।किसान बोले70 एकड़ धान की तैयार फसल नष्ट हो गई है। सरकार उचित मुआवजा दे। - गुरचरण सिंह विर्क, किसान, गदरपुर20 एकड़ फसल तबाह, हम कर्ज में हैं। सरकार 50 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दे। - नरेंद्र पाल सिंह, किसान गदरपुर20 एकड़ धान खराब होने से मुझे भारी नुकसान हुआ है। सरकार ही अब सहारा है। - करनैल सिंह, किसान, गदरपुर10 एकड़ तैयार फसल 20 मिनट में तबाह हो गई। पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। - बंटी मैनी, किसान, गदरपुरकम मुआवजा मिला तो डीएम ऑफिस पर देंगे धरनागदरपुर। गदरपुर-बाजपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के उचित मुआवजे को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बैठक की। शनिवार को युवा ब्लॉक अध्यक्ष हरपाल सिंह विर्क के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि ओलावृष्टि ने किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी है। प्रशासन प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे और क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित करे। जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कहा कि सरकार 15 दिन के अंदर मुआवजा राशि दे। महासचिव दर्शन सिंह देओल ने कहा कि किसान आंसू बहा रहे हैं और सरकार का रवैया उदासीन रहा है। युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू ने कहा कि सभी संगठनों को आगे आना चाहिए, प्रशासन वाजिब मुआवजा दे, नाममात्र की राशि नहीं। किसानों ने चेतावनी दी कि मुआवजा कम मिला तो डीएम कार्यालय पर धरना होगा।