फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Irrigation Department removes encroachment near Tumadiya Dam.

Udham Singh Nagar News: तुमड़िया डैम के पास सिंचाई विभाग ने हटाया अतिक्रमण

Sun, 11 Oct 2026 01:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Irrigation Department removes encroachment near Tumadiya Dam.
काशीपुर। तुमड़िया डैम की सुरक्षा और जलाशय क्षेत्र को सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण मुक्त किया। डैम के डूब क्षेत्र के पास अवैध रूप से बनाई जा रही पक्की दीवार को विभाग ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया।
विज्ञापन

तुमड़िया डैम के पास तीन लोगों ने दीवार खड़ी कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर सिंचाई विभाग पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिशासी अभियंता अमित गुप्ता ने बताया कि डैम की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अतिक्रमणकारियों को पहले मौखिक चेतावनी दी गई थी लेकिन निर्माण नहीं रोका गया। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए दीवार को गिरा दिया। कहा कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed