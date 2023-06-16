Udham Singh Nagar News: तुमड़िया डैम के पास सिंचाई विभाग ने हटाया अतिक्रमण

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तुमड़िया डैम के पास तीन लोगों ने दीवार खड़ी कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर सिंचाई विभाग पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिशासी अभियंता अमित गुप्ता ने बताया कि डैम की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अतिक्रमणकारियों को पहले मौखिक चेतावनी दी गई थी लेकिन निर्माण नहीं रोका गया। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए दीवार को गिरा दिया। कहा कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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काशीपुर। तुमड़िया डैम की सुरक्षा और जलाशय क्षेत्र को सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण मुक्त किया। डैम के डूब क्षेत्र के पास अवैध रूप से बनाई जा रही पक्की दीवार को विभाग ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया।