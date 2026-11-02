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Udham Singh Nagar News: भगवान श्रीराम ने किया बाली का वध

Mon, 02 Nov 2026 01:00 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 02 Nov 2026 01:00 AM IST
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Lord Shri Ram slew Bali.
खटीमा। नगला तराई में रामलीला मंचन जारी है। शनिवार की रात बाली वध और लंका दहन के प्रसंगों का मंचन किया गया। कालापुल स्थित स्व. खीम सिंह धामी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित रामलीला मंचन देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंचे। रामलीला देखने के लिए पूरा पंडाल दर्शकों से खचाखच भरा रहा। वहां दान सिंह धामी, अनीता कठायत, मनोहर थापा, पीतांबर पांडेय, बसंत वल्लभ भट्ट आदि थे। आदर्श श्री रामलीला कमेटी झनकईया की ओर से आयोजित रामलीला में सूर्पनखा नासिका छेदन का मंचन किया गया। वहां पूरन धामी, मीना जोशी, शेर सिंह दानू, दीवान सिंह अन्ना, सतीश पाठक आदि थे। संवाद
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झनकट में खर-दूषण वध का हुआ मंचन
झनकट। श्रीराम हरिलीला परिषद झनकट की रामलीला में सूर्पनखा नासिका छेदन, खर-दूषण वध, सीता हरण, जटायु मरण का मंचन किया गया। वहां पर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, प्रेम सिंह राणा, ग्राम प्रधान बोरा, कैलाश पांगती, होशियार जेठी, शिवशंकर भाटिया, कुंवर सिंह खनका, ललित बोरा, भुवन जोशी, महेश राणा, गोकुल सिंह आदि थे। संवाद
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