Udham Singh Nagar News: दो दिन बाद रूटों पर लौटीं रोडवेज की बसें

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काशीपुर डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी अनवर कमाल ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार और शनिवार को हड़ताल पर रहे थे। हड़ताल के कारण दो दिनों तक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और डिपो को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। शनिवार को देहरादून मुख्यालय में परिवहन मंत्री के साथ रोडवेज कर्मचारी संगठनों की वार्ता हुई जिसमें सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। रविवार सुबह से दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी सहित सभी लंबे और लोकल रूटों पर बसों का संचालन पूर्ववत हो गया है। संवाद