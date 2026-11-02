Udham Singh Nagar News: हेलमेट पहनने से बच रहे दोपहिया चालक, चालान भुगतने को तैयार

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परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में एएनपीआर कैमरों के माध्यम से एक लाख से अधिक चालान किए गए। इनमें बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने के 88,819 मामले दर्ज हुए। इस साल सितंबर, अक्तूबर में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 18,338 चालकाें के चालान काटे जा चुके हैं। चालान से बचने के लिए कई वाहन चालक कैमरों से निगरानी वाले स्थानों पर पहुंचते ही हेलमेट पहनते दिखाई देते हैं। कार्रवाई होने पर चालान भुगतने के लिए वाहन चालक तैयार हैं लेकिन हेलमेट पहनने के लिए अब भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।सोच बदलना जरूरीयातायात नियमों पर वाहन चालकों की सोच में बदलाव लाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई लोग नियमों को अपनी जिम्मेदारी मानने के बजाय सरकारी कार्रवाई और जुर्माने से जोड़कर देखते हैं। कई बार चालान होने पर विरोध और नाराजगी सामने आती है।-कोटहेमलेट सुरक्षा के लिए पहना जाता है चालान से बचने के लिए नहीं। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को जागरूक करने के साथ विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। लोगों से अपील है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यातायात नियमों का पालन करें। - मोहित कोठारी, एआरटीओ प्रशासन