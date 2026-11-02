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Udham Singh Nagar News: हेलमेट पहनने से बच रहे दोपहिया चालक, चालान भुगतने को तैयार

Mon, 02 Nov 2026 01:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 02 Nov 2026 01:07 AM IST
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Two-wheeler riders are avoiding wearing helmets, prepared to face fines.
रुद्रपुर। दिनोंदिन बढ़ रहे सड़क हादसों के बावजूद दोपहिया वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सबसे अधिक मामले बिना हेलमेट के सामने आ रहे हैं। एएनपीआर कैमरों की कार्रवाई में सामने आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं।
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परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में एएनपीआर कैमरों के माध्यम से एक लाख से अधिक चालान किए गए। इनमें बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने के 88,819 मामले दर्ज हुए। इस साल सितंबर, अक्तूबर में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 18,338 चालकाें के चालान काटे जा चुके हैं। चालान से बचने के लिए कई वाहन चालक कैमरों से निगरानी वाले स्थानों पर पहुंचते ही हेलमेट पहनते दिखाई देते हैं। कार्रवाई होने पर चालान भुगतने के लिए वाहन चालक तैयार हैं लेकिन हेलमेट पहनने के लिए अब भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
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सोच बदलना जरूरी
यातायात नियमों पर वाहन चालकों की सोच में बदलाव लाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई लोग नियमों को अपनी जिम्मेदारी मानने के बजाय सरकारी कार्रवाई और जुर्माने से जोड़कर देखते हैं। कई बार चालान होने पर विरोध और नाराजगी सामने आती है।
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-कोट
हेमलेट सुरक्षा के लिए पहना जाता है चालान से बचने के लिए नहीं। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को जागरूक करने के साथ विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। लोगों से अपील है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यातायात नियमों का पालन करें। - मोहित कोठारी, एआरटीओ प्रशासन
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