फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Journalist Rupesh Kumar faces trial for attempted murder in rudrapur

पत्रकार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा: हिरासत में लिया, नाराज पत्रकारों और कांग्रेसियों का कोतवाली में प्रदर्शन

Wed, 04 Nov 2026 11:01 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Wed, 04 Nov 2026 11:01 AM IST
सार

पत्रकार रूपेश का कार सवारों से विवाद हुआ। एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रूपेश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में पत्रकारों और कांग्रेसियों ने रुद्रपुर कोतवाली में हंगामा करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया।

विज्ञापन
Journalist Rupesh Kumar faces trial for attempted murder in rudrapur
पत्रकारों और कांग्रेसियों का कोतवाली में प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रुद्रपुर में देर रात एक विवाद ने तूल पकड़ लिया, जब पोर्टल के पत्रकार रूपेश कुमार का कार सवारों से विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। घटना के बाद एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पत्रकार रूपेश कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन

 

पुलिस ने रूपेश कुमार को हिरासत में ले लिया है। इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों और जिले के पत्रकारों ने रुद्रपुर कोतवाली में हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed