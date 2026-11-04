हल्द्वानी: ससुराल में फंदे से लटका मिला दामाद का शव, पत्नी से हुआ था झगड़ा; काम की तलाश में बरेली से आया था

हल्द्वानी शहर में बरेली के फरीदपुर स्थित होली चौराहा निवासी फल-सब्जी विक्रेता राजेश (37) का शव मंगलवार रात बिंदुखत्ता के घोड़ानाला स्थित उनके ससुराल में फंदे से लटका मिला। पत्नी से झगड़े के बाद उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अस्पताल में मृत घोषित होने के बाद पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

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