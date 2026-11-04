हल्द्वानी: दीपावली तक शहर में वाहनों की एंट्री पर रोक, रूट प्लान जारी; 8 स्थानों पर रहेगी गाड़ियों की पार्किंग

दिवाली पर हल्द्वानी शहर के अंदर जाम के हालात पैदा न हों, इसके लिए पुलिस ने मंगलवार को ही रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। एसपी ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि आगामी शुक्रवार से रविवार तक किसी भी तरह के मालवाहक वाहन को शहर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अति आवश्यक आपूर्ति वाले वाहनों को भी डायवर्ट रूट का इस्तेमाल करना होगा। इस दौरान शहर के मुख्य बाजारों समेत अन्य स्थानों पर भारी पुलिस बल, यातायात कर्मी और सीपीयू समेत नए रिक्रूट भी तैनात रहेंगे।

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