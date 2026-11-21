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अमरिया, पीलीभीत निवासी लवप्रीत कौर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि साल 2016 में उसका विवाह हुआ था। उसका पति लंबे समय से कनाडा में रह रहा है। वह कई बार पति से उसे भी कनाडा बुलाने की बात कह चुकी थी लेकिन पति हर बार टाल देता था। 24 अक्तूबर को वह मायके पंडरी खेड़ा, सितारगंज आई थी। यहां उसने बचपन की सहेली को अपनी परेशानी बताई।सहेली ने उसे उसकी मां के परिचित व्यक्ति के बारे में बताया जो जादू-टोना करता है और उसकी समस्या दूर कर सकता है। अगले दिन सहेली ने उसे उसकी मां से मुलाकात कराई। मां ने कहा कि सुहाग के सभी आभूषण उस व्यक्ति के पास ले जाने होंगे। आभूषणों पर जादू-टोना करने के बाद करवाचौथ के दिन उन्हें पहनकर पति का चेहरा व्हाट्सएप कॉल पर देखने से वह उसे कनाडा बुलाने के लिए तैयार हो जाएगा।झांसे में आकर लवप्रीत ने पिता से कहकर बैंक में रखे आभूषण निकलवा लिए। 28 अक्तूबर को उसने सोने की चेन, अंगूठी, दो कंगन, हार और ब्रेसलेट सहेली के भाई को दे दिए। सहेली ने अगले दिन करवाचौथ पर आभूषण लौटाने का भरोसा दिया। अगले दिन आभूषण मांगने पर सहेली टालमटोल करने लगी और बाद में मोबाइल बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ और पीड़िता ने पिता को पूरी घटना बताई और प्राथमिकी दर्ज कराई।पीड़िता ने 16 नवंबर को कोतवाली सितारगंज पहुंचकर सहेली, उसकी मां और भाई के खिलाफ तहरीर दी। इस मामले में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। - डीआर वर्मा, सीओ