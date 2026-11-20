Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 20 Nov 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
महोत्सव:
रुद्रपुर के एमिनिटी स्कूल के पास बालाजी धाम में स्थापना दिवस पर महारुद्र यज्ञ महोत्सव सुबह 10 बजे से।
समारोह
रुद्रपुर। पंतनगर विवि में दीक्षांत सम्मान समारोह के मौके पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से
श्रीमद्भावत
रुद्रपुर। दिनेशपुर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से
भंडारा
काशीपुर। श्री डमरू वाले बाबा मंदिर द्रोणा सागर में सुंदरकांड दोपहर 12 बजे से
समारोह
काशीपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यक्रम सुबह 11 बजे से
सराफा
सोना : 1,33,600 प्रति 10 ग्राम
चांदी : 1,58,000 प्रति किलो
विज्ञापन
रुद्रपुर के एमिनिटी स्कूल के पास बालाजी धाम में स्थापना दिवस पर महारुद्र यज्ञ महोत्सव सुबह 10 बजे से।
समारोह
रुद्रपुर। पंतनगर विवि में दीक्षांत सम्मान समारोह के मौके पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से
श्रीमद्भावत
रुद्रपुर। दिनेशपुर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से
भंडारा
काशीपुर। श्री डमरू वाले बाबा मंदिर द्रोणा सागर में सुंदरकांड दोपहर 12 बजे से
समारोह
काशीपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यक्रम सुबह 11 बजे से
सराफा
सोना : 1,33,600 प्रति 10 ग्राम
चांदी : 1,58,000 प्रति किलो